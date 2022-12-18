Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde kamyondan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, Saraycık Mahallesi'ndeki bir kamyondan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Jandarma, yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi oldukları tespit edilen M.A. ve M.P'yi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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