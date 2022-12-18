Büyükkılıç, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 103'üncü yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Büyükkılıç, mesajında, Kayseri'nin 103 yıldır aynı yerde, aynı kararlılıkla Cumhuriyetine ve vatanına sahip çıktığını belirtti.

Kayseri halkının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 103 yıl önce büyük bir coşku ve umutla karşıladığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'yi Türk Bayraklarıyla süslemişlerdi. Cadde ve sokaklarda yediden yetmişe toplandılar. Halkı selamlayarak geçen Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler ikametlerine tahsis olunan İmamzade Reşid Bey'in evine geldiler. 19 Aralık 1919 Cuma günü akşamı hemşehrilerimiz Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekileri Türk bayraklarıyla süslenmiş cadde ve sokaklarda yediden yetmişe toplanarak, 'yolunda ölmeye hazırız paşam' sözleriyle alkışlamışlardır. 21 Aralık 1919 Pazar sabahı saat 9.00'da Kayserililere bir beyanname yayınladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere şehrimizden ayrılmışlardır. Bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri arasında çok daha güçlü bir hale gelmesi yolunda bizler de gerek devletimizin gerek yerel yönetimler olarak modern, günün koşullarına uygun, çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefini asla göz ardı etmiyoruz."

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