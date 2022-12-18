Kayseri'de MAZLUMDER insan hakları etkinliği düzenledi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - MAZLUMDER Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Taş, mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi tarafından Mimarsinan Parkı içerisindeki bir kafede Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Taş, burada yaptığı konuşmada, her zaman zalimin karşısında olmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"10 Aralık 2021 İnsan Hakları Günü'nden bugüne yeryüzünde insanlığın ve haklarının korunması adına kayıt düşecek bir ilerleme görülmedi. Dünyanın özellikle Asya, Avrupa, Afrika gibi eski merkezleri ile Amerika gibi yeni bölümünde insanlık kan, gözyaşı, açlık, yoksulluk, katliam, işkence, yerinden edilme, çöllerde denizlerde ölüme, öldürülmeye, aç, çıplak, yoksul, susuz kalmaya devam ediyor. MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun içinde ve toplum vicdanının talepleri doğrultusunda zalime karşı mazlumun yanında olmaya, hakkı ve adaleti haykırıp talep etmeye devam edeceğiz."

Programda, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Güven, yazarlar Mehmet Hüsrevoğlu ve Mehmet Göktaş söyleşiye katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.