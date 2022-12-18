Kayseri'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Derviş Hamurcu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hamurcu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Hulusi Akar Camisine getirildi.

Hamurcu'nun naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlığa defnedildi.

Törene, Hamurcu'nun yakınları ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.





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