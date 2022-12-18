Kayseri'de amatör maçın ardından çıkan kavgada 5 taraftar yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de amatör maç sonrası taraftarlar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Mehmet Karaböcek Futbol Sahası'ndaki amatör küme mücadelesinde 1966 Turanspor'un Palasspor'u 2-1 yendiği maç sonrası taraftarlar arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 taraftar yaralandı. Kavgayı, maçta görevli bulunan polis ekipleri ayırdı.

İhbar üzerine sahaya gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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