Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 300 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, A.Ö'nün uyuşturucu maddeyi Sivas'a götüreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpeğiyle Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir otomobilde yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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