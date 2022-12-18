Kayseri'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocasinan ilçesindeki Mobilya Kent'te yer alan bir imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle imalathanede hasar oluştu.

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