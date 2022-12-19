Avrupa şampiyonu genç güreşçinin yeni hedefi olimpiyat altın madalyası

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KAYSERİ (AA) - HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri Şekerspor Kulübünün milli güreşçisi 22 yaşındaki Abdullah Toprak, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanma hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Kendisi gibi güreşçi olan ağabeyi ve dayısının isteği üzerine 6 yaşında güreşe başlayan Abdullah Toprak, ilk olarak Siirt Belediyespor Kulübünde forma giydi.

Katıldığı müsabakalarda dereceler elde eden ve madalyalar kazanan başarılı sporcu, 13 yaşında Kayseri Şekerspor Kulübüne transfer oldu.

Milli sporcu, 2014 yılından bu yana formasını giydiği kulüpte katıldığı organizasyonlarda, 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonluğu, 23 Yaş Altı Avrupa ikinciliği, 23 Yaş Altı Uluslararası Turnuva ikinciliği, Gençler Avrupa üçüncülüğü, 23 Yaş Altı Avrupa üçüncülüğü, yıldızlar dünya üçüncülüğü, Büyükler Zagreb Open Turnuva ikinciliği, Büyükler Türkiye Şampiyonluğu ve Gençler Avrupa Şampiyonluğu kazandı.

Abdullah, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefiyle Kayseri'de çalışmalarına sıkı şekilde devam ediyor.





- "Her şeyden kendimizi kısıtlıyoruz, fedakarlık yapıyoruz"





Milli sporcu Abdullah Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü ile gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını anlatan Abdullah, "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu yaşamak için çalışıyoruz. Her şeyden kendimizi kısıtlıyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Umarım biz de bu şampiyonlukları yaşarız. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Başka hiçbir şey demiyorum. Başka söze gerek yok çünkü güreş olimpiyatta bambaşka." diye konuştu.

Abdullah, antrenmanların çok yorucu ve yoğun geçtiğini dile getirdi.





- Yoğun tempoda çalışıyor





Başarının düzenli ve disiplinli şekilde yaşamakla elde edilebileceğini vurgulayan Abdullah Toprak, şöyle konuştu:

"Sabah kalkıyorum kahvaltımı yapıyorum. Yani saat 08.00'de kalkıyorum, 09.00 gibi antrenmana giriyorum ve 11.30'a kadar antrenman yapıyorum. Antrenmandan sonra yemek yiyip, dinleniyorum. Akşam 16.00'da tekrar antrenmana başlıyorum. Saat 19.00'a kadar tekrar antrenman yapıyorum. Bir günüm hep böyle geçiyor. Fedakarlık yapıyoruz ve umarım Rabbim bize olimpiyat şampiyonluğu nasip eder."





- Antrenör İlker Genel: "O yolda beraber yürüyeceğiz"





Kayseri Şekerspor Kulübü antrenörü İlker Genel de Abdullah'ın karakterli ve hırslı bir sporcu olduğunu belirtti.

Her antrenörün Abdullah gibi bir sporcuya sahip olmak isteyeceğini söyleyen Genel, şunları kaydetti:

"Rabbim inşallah ona olimpiyat şampiyonluğu nasip eder. Zaten hedefimiz Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak. O yolda beraber yürüyeceğiz. En son nokta olimpiyat şampiyonluğu. Bir sporcunun hayalidir orası. Abdullah'ın da hayalinin bu olduğunu biliyorum. Zaten o amaçla çalışıyoruz. O anı yaşamasını istiyorum çünkü hak ediyor. Özverili şekilde çok çalışıyor. İnşallah Allah bize o olimpiyat şampiyonluk madalyasını nasip edecek."

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