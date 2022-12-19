Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı

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KAYSERİ (AA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün "Heyet-i Temsiliye Reisi" olarak Kayseri'ye gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Büyük Atatürk Gençlik Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödül verilmesiyle başladı.



Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Haldun Taşan ve bazı siyasi parti temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, Kayserililerin, soğuk ve karlı havaya rağmen Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarını coşkuyla karşıladığını söyledi.



Atatürk’ün Kayserili vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptığını vurgulayan Büyükkılıç, şöyle devam etti:



"Mustafa Kemal Paşa, memleketin içine düştüğü bu zor durumdan ancak birlik ve beraberlikle çıkabileceğini vurgulamış, bu alanda yapılması gereken çalışmaları paylaşmıştır. Toplantıda bulunanlar ise gerekeni yapacaklarını ve kendilerini kayıtsız şartsız destekleyeceklerini ifade etmişlerdir. 20 Aralık 1919 gününü çeşitli toplantı ve görüşmelerle tamamlayan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, 21 Aralık 1919 Pazar sabahı Kayserili hemşehrilerimize bir beyanname yayınladıktan sonra şehrimizden ayrılmışlardır. 'Heyet-i Temsiliye namına Mustafa Kemal' imzasıyla yayınlanan bu beyanname Kayserimiz için övünç kaynağı olmuştur."

Konuşmanın ardından, Atatürk'ün kenti ziyaretinde konakladığı Raşit Ağa Konağı önünde devam eden etkinlikte öğrenciler, Atatürk'ün gelişini canlandırdı, Ata'ya ithaf ettikleri mesajları 103 balona bağlayarak gökyüzüne bıraktı.



Vali Çiçek ile beraberindekiler, konağın altında bulunan Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan resim sergisini gezdi.



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