Kocasinan'da yeşil alan 6 milyon 167 bin 461 metrekareye ulaştı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, Kocasinan’da 15,23 metrekare olduğunu belirterek ilçedeki toplam yeşil alanın 6 milyon 167 bin 461 metrekareye ulaştığını kaydetti.
Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, mahalleler arasında park alanlarını yenilediklerini ve yeni parklar da yaptıklarını vurgulayarak, ilçeyi yeşil alan oranıyla dünya normlarının iki katına çıkarttıklarını aktardı.
Gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan bırakmayı hedeflediklerine dikkat çeken Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da toplam 2 milyon 382 bin 261 metrekare yeşil alanı Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 55 büyük park ve 3 milyon 785 bin 200 metrekare yeşil alan ile Kocasinan'da toplam 6 milyon 167 bin 461 metrekare yeşil alan bulunmaktadır. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak." ifadelerini kullandı.