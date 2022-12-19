Kayseri'de köpeğini döven kişi gözaltına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de köpeğini döven kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin köpeği dövdüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda polis, hayvanı döven kişinin köpeğin sahibi H.A. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu arada köpeğin aşı kartının bulunduğu öğrenildi.

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