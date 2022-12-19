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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de konuştu:

KAYSERİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün 12 aylık ihracatımız 253 milyar dolar. Bizim petrolümüz, doğal gazımız yok. Topraktan çıkarıp biz bunları satmıyoruz. Biz ancak üreterek ihraç edebiliyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Varank, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) seramik fabrikasının açılışında yaptığı konuşmada, üreterek büyüyen bir Türkiye'yi inşa etmek istediklerini, bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyona uygun olarak bütün planlamaları yaptıklarını söyledi.

Tek hedeflerinin yatırım, istihdam, üretim, ihracat olduğunu vurgulayan Varank, bu alanlara odaklanarak güzel işler başarıldığını dile getirdi.

Varank, 2002'de 37 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye'yi devraldıklarını belirterek, "Bugün 12 aylık ihracatımız 253 milyar dolar. Bizim petrolümüz, doğal gazımız yok. Topraktan çıkarıp biz bunları satmıyoruz. Biz ancak üreterek ihraç edebiliyoruz." diye konuştu.

Seramik sektörünün Türkiye'nin göz bebeği olduğunu vurgulayan Varank, "Ben, 'Avrupa'nın bir numarası oluruz Allah'ın izniyle' demiştim. Şu anda seramikte Avrupa'nın bir numarası olmaya az kaldı. Hijyen ürünlerinde Avrupa'nın bir numarası olmaya az kaldı. Turkuaz gibi güzel firmalarımızla bu yolda hızla ilerliyoruz. Sadece yatırım yapmıyoruz. Bu işin teknolojisine, inovasyonuna, çevreye daha saygılı hale getirilmesine de yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Varank'ın açılışını yaptığı Turkuaz Seramik AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya da hem Kayseri OSB'de hem de İncesu OSB'de faaliyet gösterdiklerini, 1993 yılında üretime başladıklarını, yeni tesiste yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından fabrikanın açılış kurdelesi kesildi.

- Model Fabrika açılışı

Kayseri Model Fabrika'nın açılışına da katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, model fabrikaların işletmelere öğren-dönüştür programlarıyla yalın üretimi öğreten, hiçbir yatırım yapmadan verimliliklerini artırabilen bir proje olduğunu belirtti.

İşletmelerin hem yalın üretimi öğrendiklerini hem de aldıkları danışmanlıklarla kendi üretim süreçlerini yalınlaştırdıklarını ve ciddi verimlilik artışları elde ettiklerini belirten Varank, "Verimliliğini yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 artıran firmalarımız var. Hiçbir yatırım yapmadan bunu elde edebiliyorlar, işte aslında bu aynı zamanda dijital dönüşümün de ilk basamağı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Model fabrika projelerinin takip edilmesi çağrısında bulunan Bakan Varank, şunları kaydetti:

"İşletmelerimiz bunlara başvursunlar. Burada aldıkları eğitimlerin 100 bin liraya kadar masrafını da biz KOSGEB'de ödüyoruz. Yani sanayici hiçbir masraf yapmadan yalın üretimi öğrenip işletmelerinde uygulayabiliyor, müthiş verimlilik artışları sağlıyor. Biz burada 4. model fabrikamızın kurdelesini kesiyoruz. Şu anda Türkiye'de 8 model fabrika var. Bunların sayısını artırmak için büyük bir gayret içindeyiz. Bir üniversitenin paydaş olduğu model fabrika da Kayseri'de var. Burada Kayseri'de güzel bir örneği hayata geçirdik. Çok güzel neticeler alıyoruz. Sadece Kayseri'ye hizmet etmiyor, çevre şehirler de buraya geliyor."

Konuşmaların ardından Varank, açılış kurdelesini kesti.

Açılışa katılan üniversite öğrencilerine "burada ne yenir?" diye soran Bakan Varank, yakınlardaki kafenin nesinin güzel olduğunu sorduğu öğrencilerin hamburger cevabı üzerine, "Kılıçdaroğlu'nu davet etseydiniz, hadi ben size orada bir şey ısmarlayacağım, beraber geçelim." dedi.

Öğrencilerle kafede bir araya gelen Varank, taleplerini dinledi.

Bakan Varank, ulaşım ve etkinlik gibi konularda öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırıcı talepleri, ilgililere ileterek yerine getirilmesini istedi.

Öğrencilerle yemek yiyen Varank, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Varank ayrıca Kayseri OSB yönetimi ile savunma sanayisine üretim yapan bir tesisi de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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