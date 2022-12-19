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KAYSERİ (AA) - Develi ilçesinde Kaymakamlık, Belediyesi ve Öksüt Madencilik iş birliğiyle faaliyete geçen Develi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde üretim başladı.

Kooperatiften yapılan yazılı açıklamaya göre, kooperatifin üretim tesisi ve Gacer Kafe faaliyetlerine başladı.

Çeşitli gıda maddeleri ile el işleri, hijyenik ve konforlu şartlarda üretilerek Gacer Kafe'de satışa sunuluyor.

Bu sayede kadın üreticiler, ev ekonomilerine önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, kadın üreticilerin bir yandan ev ekonomilerine katkı sağlarken diğer yandan toplumdaki yerlerini daha da sağlamlaştıracaklarını belirtti.

Öksüt Madencilik olarak kadınların yaşama değer kattıklarına ve hayatın her alanında dönüşümün rol modeli olduklarına inandıklarını ifade eden Özkayhan, "Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirdiğimiz kapsayıcı projelerimizle onların sosyal, iş ve ekonomik yaşantıda daha fazla yer almasını önemsiyoruz. Bu süreçte kadın üreticilerimize ve bizlere desteğini esirgemeyen, projeyi en başından beri sahiplenen başta Develi Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere tüm kamu yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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