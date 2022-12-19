Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kayseri'de açılışta konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kayseri'de açılışta konuştu:

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kayseri'de açılışta konuştu:

KAYSERİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin rotasını bir milim bile yatırım, istihdam, üretim ve ihracattan ayırmayacağız." dedi.

Çeşitli programlar için Kayseri'ye gelen Bakan Varank, NG Kütahya Seramik'in mağaza açılışı ve yeni fabrika yatırımı imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisine olan güvenini her şart ve koşulda sürdüren, rotasını yatırım, istihdam ve üretimde tutan Güral ailesine teşekkür etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ertesi günü Nafi Güral'ın "Ülkemize güveniyoruz ve bugün yeni yatırım kararı alıyoruz." diyerek müstesna bir duruş sergilediğini belirten Varank, salgın döneminde, dünya ülkeleri sanayilerini soğutmaya alırken, Güral ailesinin farklı sektörlerdeki yatırımlarına devam ettiğini hatırlattı.

Bakan Varank, tüm dünya salgınla, savaşlarla, krizlerle boğuşurken, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini anlatarak, "Hükümetimizin destek ve teşviklerini işte böyle cesur ve vizyoner müteşebbislerimizle buluşturabildiğimiz, üretenin, yatırım yapanın, istihdam sağlayanın her zaman yanında olduğumuz için..." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre en yüksek teknolojinin "Amerika'dan Türkiye'ye canlı bağlantı yapmak" olduğunu ifade eden Varank, "Belki Erkan Bey de bu toplantıyı canlı bağlantıyla yapsaydı da bir teknoloji gösterseydik diye bir latife de yapabiliriz ama biz yüz yüze iletişime inanıyoruz. Bir ve beraber olmaya inanıyoruz. Zoom toplantısını en güzel teknoloji zannedenlere de diyoruz ki, 'Bakın gelin Kayseri'ye, neler oluyor bir görün." dedi.

- Büyük ebatlı seramikler üretilecek

Varank, Türkiye'nin en büyük showroomunun seramik sektöründe açıldığını, ayrıca Güral ailesinin bugün yeni bir yatırıma imza atacağını dile getirdi.

Çok daha fazla ve çevreci bir üretim gerçekleştirileceğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük seramiklerini inşallah NG Kütahya Seramik, Türkiye'de üretecek. Bunlar 160X320, düşünün 5 metrekareden biraz daha büyük tek parça seramiklerden bahsediyoruz. Onun için ben yatırım yapan, üretim yapan, elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım teşviklerimizle, AR-GE desteklerimizle, farklı desteklerimizle her zaman yatırımcının yanındayız. Onların bu ülkeye sağladıkları katma değerin farkındayız. Ve şuna inanıyoruz, eğer biz katma değerli üretimle büyüyecek bir Türkiye hedefliyorsak bunun yolu özel sektörün yatırımlarını rahatlatmaktan, bunların önünü açmaktan geçiyor."

- "Devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı"

"Fabrika açılmıyor" eleştirisinde bulunulduğunu hatırlatan Varank, "Bazıları 'Ya şu 20 yılda AK Parti bir tane fabrika mı kurdu?' diyor. 'Devletin fabrikası mı var?' diyor. Değerli arkadaşlar artık devletin fabrika kurduğu günler geride kaldı. Ne yapsın devlet seramik fabrikası kurup NG Kütahya ile rekabet mi etsin? Bugün Turkuaz Seramik'in fabrikasını açtık, onunla rekabet mi etsin? Devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı. Devlet özel sektörün önünü açar, yatırımcının önünü açar, desteklerini verir. Özel sektör de dünyayla rekabet edecek ürünleri üretir, Türkiye ekonomisi böyle kalkınır. Biz buna inanıyoruz. Onun için politikalarımızı da buna göre düzenliyoruz." görüşünü paylaştı.

Bakan Varank, yeni kurulacak tesisin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olacağını, en büyük ebatlı seramiklerin üretileceğini belirtti.

Aynı zamanda kuracakları güneş paneli ile tesisin kendi enerjisini üreteceğini, çevreye ve yeşile saygılı üretim yapılacağını vurgulayan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de endüstrimizi rekabetçi tutmaya devam edeceğiz. Ben zamanında şu cümleyi kurdum; 'Bir zamanlar seramikte bir numara İtalya görülüyorsa emin olun 5 sene içerisinde seramiğin bir numarası kim olacak? Türkiye olacak. Biz bunu başarabiliriz, bunu yapacak kabiliyetimiz var.' Sadece seramik de üretmiyoruz, bugün seramik makinelerinde yurt dışına ihracat yapan firmalarımız var. İşte Türkiye hamdolsun çok doğru bir rotaya girdi. Bunun mimarı kim? Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin rotasını bir milim bile yatırım, istihdam, üretim ve ihracattan ayırmayacağız."

Konuşmaların ardından NG Kütahya ile İtalyan firma arasında iş birliği protokolü imzalandı.

100 milyon avroluk yatırımla Türkiye'de ilk kez 12 ve 15 milimetre kalınlığında 160X320, 6 ve 9 milimetre kalınlığında 120X280 ebatında seramikler üretileceği ve üretim kapasitesinin 3 milyon metrekare olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Develi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde üretim başladı
YEREL HABERLER Develi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme ...
(Görüntülü)Çağdaş Atan: Hedef doğrultusunda aynı mantalitede çalışmaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER (Görüntülü)Çağdaş Atan: Hedef doğrultusunda aynı ...
(Görüntülü)PARKTA KÖPEĞE SOPALI- YUMRUKLU İŞKENCEYE GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)PARKTA KÖPEĞE SOPALI- YUMRUKLU İŞKENCEYE ...
Çağdaş Atan: Hedef doğrultusunda aynı mantalitede çalışmaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: Hedef doğrultusunda aynı mantalitede ...
Bakan Varank: Belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Belediye başkanı ceza aldığı için ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de ...
Kayseri'de köpeğini döven kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de köpeğini döven kişi gözaltına alındı
Kocasinan'da yeşil alan 6 milyon 167 bin 461 metrekareye ulaştı
YEREL HABERLER Kocasinan'da yeşil alan 6 milyon 167 bin 461 ...
'Bozuk yumurta' davasında market sahibine para cezası
YEREL HABERLER 'Bozuk yumurta' davasında market sahibine para cezası
Yusuf Eren'i öldüren sanığın davasında 'birleştirme' talebi
YEREL HABERLER Yusuf Eren'i öldüren sanığın davasında 'birleştirme' ...
Parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkenceye gözaltı
YEREL HABERLER Parkta köpeğe sopalı- yumruklu işkenceye gözaltı
(Görüntülü)BAKAN VARANK MOBİLYA VE METAL BOYAMA ORTAK KULLANIM TESİSİ AÇILIŞINA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKAN VARANK MOBİLYA VE METAL BOYAMA ORTAK ...
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 103. yıl dönümü ...
Bakan Varank'tan, Akşener ve İmamoğlu’na "sarılma" tepkisi:
YEREL HABERLER Bakan Varank'tan, Akşener ve İmamoğlu’na "sarılma" ...
Bakan Varank: Belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak
YEREL HABERLER Bakan Varank: Belediye başkanı ceza aldığı için ...
Avrupa şampiyonu genç güreşçinin yeni hedefi olimpiyat altın madalyası
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu genç güreşçinin yeni hedefi ...
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE ...
Kayseri'de mobilya imalathanesinde yangın
YEREL HABERLER Kayseri'de mobilya imalathanesinde yangın
Kayseri'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın ...
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı ...
Kayseri'de amatör maçın ardından çıkan kavgada 5 taraftar yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de amatör maçın ardından çıkan kavgada 5 ...
Kayseri'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna ...
Kayseri'de MAZLUMDER insan hakları etkinliği düzenledi
YEREL HABERLER Kayseri'de MAZLUMDER insan hakları etkinliği ...
Büyükkılıç, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 103. yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.