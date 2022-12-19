Büyükşehir Belediyesinden personele iletişim eğitimi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha etkili iletişim için personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Alo 153 İletişim Merkezi, vatandaşlardan gelen talep, şikayet ve öneri doğrultusunda personele hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor.

Eğitmen Ayşe Algün tarafından personele yönelik, iş hayatında iletişim ve beden dili, öfke kontrolü ve stres yönetimi, telefon ile iletişim, etkili konuşma ve diksiyon konularında kapsamlı çağrı yönlendirici ve çağrı karşılayıcı eğitimi verilerek etkili iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ve iletişim becerileri hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Ayrıca personele, Kart38, KAYBİS, Coğrafi Bilgi Sistemleri, zabıta, bilgi işlem ve Beyaz Masa birimleri, Ulaşım AŞ amirleri ve saha personeli ile birlikte saha eğitimi de verilirken, avukat Mehmet Aydın tarafından da Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında bilgi veriliyor.

Vatandaşlar, Alo 153 İletişim Merkezi'ne 7/24 ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.