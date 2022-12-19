Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gaziantep Şahinbey Belediyesi öncülüğünde Kayseri’de eğitim gören Gaziantepli öğrenciler ile buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel bir salonda gerçekleşen buluşmada Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantepli öğrenciler ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki belediyecilik hizmetleri ve gerçekleştirdikleri projelerden bahsederek, öğrencilere tavsiyede bulundu.

- Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler ve öğretmenler bedensel engeli vatandaşları daha iyi anlayabilmek adına engelli parkurlarını kullandı.

- KAYMEK Akademi’de İspanyolca ve Fransızca dil kurs kayıtları başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kursa kayıt yaptırmak isteyenler detaylı bilgiyi KAYMEK internet sitesinden ulaşabilecek.



KAYMEK tarafından İngilizce, Arapça ve Türkçe işaret dili kursları da veriliyor.



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