Bakan Varank Kayseri’de ziyaretlerde bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri’de bazı ziyaretlerde bulundu.

Kayseri'de toplu açılış töreni ve bazı programlara katılan Varank, Valiliği de ziyaret etti.

Bakan Varank, Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyelerince karşılandığı ziyaretinde, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Varank, Serçeönü Mahallesi'nde esnafla sohbet edip ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

Mimar Sinan OSB'de faaliyet gösteren ASPİLSAN'da incelemede bulunan Varank, Kayseri Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.