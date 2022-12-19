Kayseri'de inşaattan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 inşaattan demir malzemeler çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, güvenlik kamerası görüntülerini ve bölgeyi inceleyen polis, kimliği tespit edilen şüpheli E.Ö'yü operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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