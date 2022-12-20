Başkan Büyükkılıç Kayseri'de sanayi alanındaki çalışmaları değerlendirdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sanayi ve ticaret alanında gerçekleşen çalışmaları değerlendirdi.

Büyükkılıç yazılı açıklamasında, dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ağırladıklarını ve kentte sanayi alanındaki önemli yatırımları hizmete açtıklarını aktardı.

Bakan Varank ile birlikte çevreci bir teknolojiye sahip olan Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi'ni (MOBİBOYA) hizmete açtıklarını, 6 proje ve Kayseri OSB’deki 3 yeni fabrikanın da toplu açılışını yaptıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:



“Açılışlarımız bununla da sınırlı kalmayıp toplam yatırım bedeli 470 milyon lira olan ORAN Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği 6 proje ve Kayseri OSB’deki 3 yeni fabrikanın toplu açılış törenini gerçekleştirdik. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Sayın Bakanımızla birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın’ı da ziyaret ederek, çalışmalarına ilişkin bilgiler aldık.”



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.