KAYMEK'in "Çocuklarımıza İyilik Örün" projesi devam ediyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK), "Çocuklarımıza İyilik Örün" projesini destek sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında gönüllü vatandaşlarca ihtiyacı olan çocuklar için atkı ve bere takımları örülerek KAYMEK tesislerine teslim ediliyor.

“Hep birlikte ilmek ilmek sevgi öreceğiz” sloganıyla başlatılan projeye destek olan vatandaşlara KAYMEK tarafından ücretsiz ip veriliyor. Dileyen vatandaşlar kendi imkanlarıyla da ip temin edebiliyor.

Gönüllü vatandaşlar tarafından KAYMEK tesislerine teslim edilen atkı ve bereler, ihtiyacı olan çocuklara veriliyor.



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