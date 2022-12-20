Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan KAYMEK'in seminerine konuk oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ’nin (KAYMEK), "Değer Gençlik Projesi"nin bu haftaki seminerine Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan konuk oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Karacan, atölyeleri gezerek Melikgazi ilçesiyle ilgili değerlendirmeleri dinledi.

Seminere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar ve öğrenciler katıldı.

Cenani Ayaydın, davete icabet eden ve gençlerle kariyer söyleşisi gerçekleştiren Kaymakam Karacan'a yöresel Soğanlı bebeği hediye etti.











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