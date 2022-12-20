Kayserili baba oğul ata topraklarında Kuzey Amerika bitkisi aronya yetiştiriyor

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KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan makine mühendisi Mehmet Güney ile memur emeklisi babası Ömer Güney, miras ata topraklarını Kuzey Amerika'ya özgü aronya bitkisiyle buluşturdu.

Baba oğul, Höbek Mahallesi'nde kendilerine miras kalan evin balkonunda otururken buğday ekili bahçede yeni bir ürün denemeye karar verdi.

Mehmet Güney ile babası, yaptıkları araştırmalar sonucu bölgeye uyum sağlayacağını öğrendikleri Kuzey Amerika'ya özgü aronya bitkisinde karar kıldı.

Mehmet Güney, AA muhabirine, mesleğinin yanında hobi olarak başladığı aronya yetiştiriciliğini devam ettirdiğini söyledi.

Ata topraklarına değer kazandırmak istediklerini anlatan Güney, "Buğday ekili araziyi farklı şekilde değerlendirmek istedik. 'Köyümüze yeni bir ürün getirelim' dedik. Araştırmalar neticesinde Kuzey Amerika'ya özgü aronya bitkisi ki o dönemde daha yeni yeni ülkemizde tanınmaya başlanmıştı, bunun arayışına girdik ve ilk dikimini yaptık." diye konuştu.



Yaklaşık 200 fidan diktiklerini anlatan Güney, "Verim almaya başladık ve sonra büyüttük. Yaklaşık 5 dönüme çıkarttık bahçeyi, daha da büyütüp 15 dönüme ulaştık." dedi.

Çevredekilerin aronya hakkında sürekli soru sorduğunu ve bu ürüne ilgi duyduğunu dile getiren Güney, şöyle devam etti:



"Aronyayı öncelikle kurutuyoruz. Sirkesini bu sene yapmaya başladık. Aronya suyu, aronya çayı... Herhangi bir katkı kullanmadan yüzde 100 doğal yapıyoruz. Bu yıl 3 tona yakın ürün aldık. Önümüzdeki sene 6 ton civarında verim bekliyoruz. Perakendeden toptana sıra gelmiyor. Makine mühendisiyim, tarımdan anlamayan biriyim ancak rahatlıkla bu ürünü yetiştirebiliyoruz."

Ömer Güney de bölgeye yeni bir ürün kazandırmak istediklerini ifade ederek, "Buralarda daha önce hep buğday, arpa ekiliyordu. Şimdi yeni bir ürün var, bundan mutluyuz. Yenilik olması bakımından mutluyuz." dedi.

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