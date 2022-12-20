Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi'nde 157 bin ton şeker elde edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker bünyesinde faaliyet gösteren Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi'nde 79 gün süren 16. kampanya döneminde 1 milyon 68 bin ton pancar işlenerek 157 bin 150 ton şeker elde edildi.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğazlıyan Şeker Mamulleri ve Entegre Tesisi'nde 16. kampanyanın sona ermesi dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda kampanya süreci değerlendirilirken, işletme bölümünde görev yapan mühendis ve ustabaşıları, tesis ekipmanları noktasında ortaya koydukları yerlileştirme ve bu yolla elde edilen 15 milyon lira üzerindeki tasarrufa ilişkin sinevizyon eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Tesisiste 79 gün süren 16. kampanya döneminde 1 milyon 68 bin ton pancar işlenerek, 157 bin 150 ton şeker elde edildi.



Toplantıda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, tesisin başarılı bir kampanya dönemini geride bıraktığını kaydetti.

Akay, yerlileştirme noktasında örnek çalışma sergilediklerini aktararak, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıya Kayseri Şeker Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Yıldız, Denetim Kurulu Üyesi Ümit Korkmaz, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Güzar ve Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.