Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü PKK/YPG bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelinin yakalanması için Develi ile Kocasinan ilçesindeki adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı, evde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.