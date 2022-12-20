"e-38"in yerli ve milli yazılım programı tanıtıldı

Kongre baskınını soruşturan komisyon, Trump'ı cezai koğuşturma için Adalet Bakanlığı'na sevk etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ’nin (KAYMEK) kursiyerlerince faaliyete geçirilen, e-38'in yerli ve milli yazılım programı törenle tantıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "150. Yılda 150 Proje" kapsamında e-ihracat başlığı altında yer alan satış platformu sitesi e-38, yaklaşık 200 ülkeye İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle hizmet vererek, geleneksel el sanatlarını dünyaya tanıtacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meclis Salonu’ndaki tanıtım programında "Amacımız, e-38 ailesi olarak bu çalışmayı yapan KAYMEK bünyesindeki kardeşlerimizin daha fazla üretmesi, nitelikli ürünler ortaya çıkarması, bizim de bunu pazarlamamız. Ticaret, pandemi döneminde çok daha iyi anlaşıldı ki bu yöne doğru gidiyor. Yapılan çalışmalarla ilgili değişik ülkelere ulaşıldığını, ülkelerden bizim bu çalışmamızda alışverişler yapıldığını duymaktayız.” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Burcu Eralp da e-38 sayesinde çok büyük kazanımlar elde ettiğini vurgulayarak, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Eralp, yaptıkları ürünleri güvenle teslim ettiklerini, aile bütçesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Etkinliğe Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Serdar Öztürk ile daire başkanları, kursiyerler ve eğitmenler katıldı.

"e-38", 2019 yılı sonunda web sitesi olarak faaliyetlerine başladı. KAYMEK AŞ birimi olarak faaliyetlerini sürdüren e-38, e-ticaret platformunda ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim ve takı kategorilerindeki ürünleri alıcısıyla buluşturuyor. Diğer sanal pazar yerlerinde eş zamanlı olarak yerini alan e-38’de 7 ana kategoride 32 alt kategoride KAYMEK tarafından üretilen 1650 ürün satışa sunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.