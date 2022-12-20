Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin yıl dönümünde Talas'ta sergi açıldı

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KAYSERİ (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri’ye gelişinin 103. yılı dolayısıyla Talas ilçesinde fotoğraf sergisi açıldı.



Koleksiyoner Faruk Yaman’ın arşivinden derlenen belge ve fotoğraflardan oluşan sergi, belediye meclis salonu fuayesinde beğeniye sunuldu.

Serginin açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necla Çelebi Erkara, koleksiyoner Faruk Yaman, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 103. yılı dolayısıyla düzenlenen Atatürk Koşusu'nda Talasgücü Belediyespor Atletizm takımı sporcuları yıldız kızlarda birinci, minik kızlarda ikinci oldu.

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