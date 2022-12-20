Eski İŞKUR binası sosyal alana dönüştürülecek

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan eski İŞKUR binasında yenileme çalışması yapacaklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, eski İŞKUR binasında Zabıta Müdürlüğü, Çevre ve Koruma gibi birimlerin yer alacağını belirtti.



Palancıoğlu, belediye ek hizmet binasına dönüştürülecek yapıda lavabo, abdesthane, bebek bakım odası gibi sosyal alanların da hizmet vereceğini aktardı.

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