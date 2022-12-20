GÜNCELLEME - Kayseri’de özel harekat polisi destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik 54 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği, 125 ekipteki 470 personelin katıldığı operasyonda, bazı evlere kapıları koçbaşı yardımıyla kırılarak girildi.

Operasyonda gözaltına alınan 53 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip emniyete götürüldü.

Adreslerdeki 100 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlamasıyla adli işlem yapıldı.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 kilo 223 gram metamfetamin, 31,8 gram esrar, 24,4 gram kannabinoid, 4 hap, 22 tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda Ankara'da 3, Hakkari'de de 2 zanlının yakalandığı öğrenildi.

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