Sarıoğlan'da çiftçiler Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programları hakkında bilgilendirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programlarına başvuru için toplantı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen programda, ziraat mühendisleri tarafından çiftçilere bilgi verildi.

Soru-cevap şeklinde devam eden programda, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Özkan, bilgi veren müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programlarına başvuruların sürdüğü, 20 Ocak 2023'te sona ereceği kaydedildi.

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