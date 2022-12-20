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KAYSERİ (AA) - Kayseri Mobilyacılar Odası ve Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (KSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla hizmete açtıkları MOBİBOYA’nın, sektöre önemli katkı sağlayacağını bildirdi.

Sarıkaya, yazılı açıklamasında, Mobilya ve Metal Boyama Ortak Kullanım Tesisi’nden destek almak isteyen tüm üreticileri tesise davet ettiğini belirtti.

Mobilyakent, MOBİTEK ve KUMSMALL’dan sonra bir yatırımı daha Kayseri'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Sarıkaya, MOBİBOYA’nın Türkiye’nin en büyük su bazlı boyama tesisi olduğunu, tesisteki boyama sürecinin tam otomatik makinelerle ve robotik uygulamalarla yapıldığını kaydetti.

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