Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları Kayseri’de bir araya gelecek

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KAYSERİ (AA) - Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları 9. Toplantısı Kayseri’de düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri’nin önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde Erciyes'te düzenlenecek etkinlikte Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov arasında ikili ve üçlü toplantıların yapılacağını aktaran Büyükkılıç, "Hem Kayseri'mizin hem de yerel yönetimler eliyle dünyada kurulan tek kayak merkezi Erciyes'in tüm dünyaya tanıtılması için de bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, önemli kararlara imza atılacak program dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a teşekkür ettiğini de belirtti.

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