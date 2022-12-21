Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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KAYSERİ (AA) - Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Fatih Dağlı Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Dağlı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği haber, çevre ve yaşam ile spor kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Çevre ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in Kayseri'de çektiği "Kar tünelleri" fotoğrafını seçen Dağlı, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğrafına oy verdi.

Dağlı, haber kategorisinde ise Emrah Yorulmaz'ın çektiği "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafından yana oy kullandı.

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