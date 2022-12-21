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Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi kış şartlarına hazır

AA

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi kış şartlarına hazır

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı mücadele ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından, kış şartları ile mücadele kapsamında 96 iş makinası ve 200 kişi görevlendirilirken şehir merkezinde 60 kar küreme ve tuz serici, 8 greyder, 7 yükleyici kepçe, 10 kazıcı ve yükleyici kepçe, 1 rotatif, 10 damperli kamyon, 24 saat karla mücadele çalışması yapacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri de ilçelere bağlı mahalle yollarında görev alacak.

Kırsal mahallelerde toplam 128 personel ve 60 araç hizmet verecek.

Merkez ve ilçeler dahil 156 araç ve 328 personel 24 saat hazır bulunacak.

Ayrıca, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de merkezde ana arterler, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışması yapacak.

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