Kayseri'de 14 firari hükümlü yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 14 firari hükümlü cezaevine teslim edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında 4 ay ile 13 yıl 7 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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