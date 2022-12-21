Talas Belediyesi karla mücadele ekibi çalışmalara başladı

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesinin kış ekibi, havaların soğuması ve yağışlarla birlikte ilçe merkezi ve kırsal kesimde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binası içinde oluşturulan Kış Çalışmaları Koordinasyon Merkezi'nde ekipler, kameraları izleyip kar yağışının yoğunlaştığı bölgelere müdahale ediyor.

Belediye sınırlarındaki yolları takip eden ekipler, 90 personel ile 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

12 bıçaklı tuzlama kamyonu, 3 greyder, 13 kepçe, 9 traktör, 3 büyük kepçe, 4 mini kepçe ve 2 kontrol aracı, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için çalışıyor.

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