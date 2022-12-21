Kocasinan Belediyesi 203 çölyaklı aileye gıda paketi dağıttı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, çölyaklı 203 aileye glütensiz ürün paketi teslim etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, 2017 yılında başlattıkları uygulama kapsamında bu yıl 203 aileye 952 koli glütensiz gıda paketi dağıttıklarını belirtti.

Bugüne kadar 4 bin 675 glütensiz gıda paketi dağıttıklarını aktaran Çolakbayrakdar, bu bireylerin farklı projelerle yanlarında olmaya devam ettiklerini aktardı.



Çolakbayrakdar, farklı projeler de üretmeye çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Bunlardan biri olan 'Glütensiz Kayseri Mutfağı' projemiz, hem glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımıza hem de glütensiz ürünleri tüketmeyi yaşam biçimi haline getirenlere yönelik bir çalışmadır. Türkiye'de ilk olacak uygulama ile Kayseri mutfağımızın yağlama ve katmer gibi ürünleri glütensiz şekilde üretilecek. Vatandaşlarımız yoğun şekilde glütensiz ürünler kullanmayı talep ediyor. Proje kapsamında yapımı devam üretim tesisinden çölyaklı aileler faydalanabilecekler. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir."

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