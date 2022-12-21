Büyükşehir Belediyesi Siyasal Bilimler Dergisi'nde anıldı

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KAYSERİ (AA) - Marmara Üniversitesinin yayımladığı dergide, Kayseri Büyükşehir Belediyesi akıllı şehir uygulaması güneş enerjili şarj istasyonları ile anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesinin Siyasal Bilimler Dergisi’ndeki tamamı İngilizce olarak yayımlanan 'Belediyelerde İnovasyon: “Living Lab” Örneği (Innovation in Municipalities: Case of Living Lab)' başlıklı araştırma makalesinde, 30 büyükşehir belediyesi içerisinde stratejik planında yenilikçi konsepti bulunan 14 belediye arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi de yer aldı.

Makalede, belediyelerde, inovasyon faaliyetinin anlaşılmasını, yaygın ve sürdürülebilir seviyeye gelmesini, bu yönde kentleri inovasyon laboratuvarı olarak gören, sunulan ürün ve hizmetlerle vatandaşların yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen, Avrupa Birliği tarafından inovasyon aracı şeklinde betimlenen “Living Lab” ekosisteminin tanıtılması, living lab oluşumunun inovasyon aracı olarak kullanılabilirliğinin sorgulanması amaçlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından farkındalığı arttırmak ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla düzenli gerçekleştirilen Akıllı Şehir Buluşmaları'nda alanında uzman katılımcıların ve bürokratların yer alarak sulama, aydınlatma, Kapsamlı ve entegre gözetleyici kontrol ve veri toplama sistemi (SCADA), park güvenliği, fonksiyonellik, enerji yönetimi ve verimlilik gibi pek çok konuda farkındalık ve bilgi paylaşımı yapılıyor.

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