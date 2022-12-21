Kayseri'de bir vatandaş içinde ziynet olan çantayı polise teslim etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir vatandaş içinde ziynet eşyası olan çantayı polis merkezine götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolda yürüyen bir vatandaş, içinde yüzük, saat, bilezik gibi ziynet eşyası olan çanta buldu.

Argıncık Şehit Hakan Yılmaz Polis Merkezi Amirliğine giden vatandaş, çantayı polis ekiplerine bıraktı.

Çanta sahibine teslim edildi.

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