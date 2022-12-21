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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü

AA

Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 4. kattaki evinin camını silerken beton zemine düşen 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde yaşayan B.Ö, cam silmek için çıktığı pencereden dengesini yitirerek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, B.Ö'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Binanın önüne gelen kadının eşi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Bu arada pencerede temizlik için kullanılan bezin asılı kaldığı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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