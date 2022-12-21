Kayseri'de cam silerken 4. kattan düşen kadın öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 4. kattaki evinin camını silerken beton zemine düşen 45 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

Merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde yaşayan B.Ö, cam silmek için çıktığı pencereden dengesini yitirerek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, B.Ö'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Binanın önüne gelen kadının eşi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Bu arada pencerede temizlik için kullanılan bezin asılı kaldığı görüldü.

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