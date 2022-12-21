Melikgazi Belediyesi kış şartlarına hazır

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KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi karla mücadele ekibi, kış hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir içi ve kırsal kesimlerde 99 araç ve 210 ekiple karla mücadele çalışması yürütülecek.



İlçede kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacıyla önceden planlama yaptıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Bölge planlama kapsamında çalışma programı hazırlandı. Melikgazi Belediyesi olarak yoğun kar ve buzlanmaya karşın hazırız. Özellikle ana cadde ve bulvarlarda ve eğimli yollarda tuzlama çalışmaları önemli. Belediyenin kamyon, greyder araçlarından hariç araç kiralama ile hizmetin daha seri ve verimli olması için çalışıyoruz. Günlük hayatın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi, yolların sürekli işlerliğinin sağlanması ve yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmak amacı ile şehir merkezinde ve merkeze uzak mahallelerde gerçekleşen çalışmalar hummalı bir şekilde devam edecek."

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