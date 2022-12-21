Prof. Dr. Semih Baskan Memduh Büyükkılıç'ı tebrik etti

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KAYSERİ (AA) - Doktorclub Awards 2022 Bilimsel Jüri Başkanı Prof. Dr. Semih Baskan, "Türkiye'nin Sağlık Ödülleri"nde “Yılın Yenilikçi Uygulaması” kategorisinde Hospice Projesi ile birincilik alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sağlık problemi nedeniyle törene katılamayan Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Semih Baskan, Başkan Büyükkılıç’a tebrik mektubu gönderdi.

Baskan, mektubunda, "Değerli konuklarımızın ve jüri üyelerimizin huzurunda Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonu’nun saygın atmosferinde aldığınız bu değerli ödül için sizi bir kez daha tebrik eder, en içten saygılarımı sunarım.” ifadesini kullandı.

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