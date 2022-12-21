Büyükkılıç'tan KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine ziyaret

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesini ve Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Başhekim Prof. Dr. Fatih Horozoğlu karşıladı.

Büyükkılıç, Rektör Altun ve Başhekim Horozoğlu'dan hastane hakkında bilgiler alırken, burada tedavi gören çocukları ve personeli ziyaret ederek, çocukların değerli hazineler olduğunu, çocukların sağlığı ve mutluluğu için gereken her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Tüm hastalara şifa dileyen Büyükkılıç, "Kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun ve Başhekimimiz Prof. Dr. Fatih Horozoğlu ile burada tedavi gören yavrularımızı ve özveriyle çalışan değerli personelimizi ziyaret edip hatırlarını soralım istedik. KANKA'da tedavi gören tüm yavrularımıza Rabb'im şifalar versin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Diş Hekimliği Fakültesini de ziyaret eden Büyükkılıç, Dekan Prof. Dr. Adnan Öztürk ile bir araya geldi.

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