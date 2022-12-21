Büyükkılıç'tan KASKİ'ye ziyaret

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, 185 Çağrı Merkezi’nde vatandaşlarla görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 185 Çağrı Merkezi’ndeki işleyişi inceleyen Büyükkılıç, gelen aramaları cevaplandırdı.

Ardından personel ile öğle yemeğinde bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Mesai arkadaşlarımızla birlikte olalım, onların varsa bize söyleyeceği paylaşalım istedik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin gururu olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç’a ziyaretinde Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, daire başkanları ve müdürler eşlik etti.

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