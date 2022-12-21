ERÜ’nün paydaş olduğu Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu protokolü imzalandı

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KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi liderliğinde, Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) de paydaşları arasında yer aldığı dijital teknolojiler alanında akademi, kamu ve sanayi arasında iş birliklerini güçlendirecek Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu’nun hem kamuda hem de özel sektörde yürütülen dijitalleşme çalışmalarını hızlandırıp destekleyecek temellerin atıldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, hayata geçirilecek bu platform ile yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik, robotik ve bunlarla ilişkili teknoloji alanlarında kamu, akademi ve özel sektör arasında iş birliğinin güçlendirmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde geçekleştirilen imza törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi’nin rektör ve rektör yardımcıları, Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin yöneticileri katıldı.

Dijital İnovasyon İş Birliği Platformu faaliyetleri kapsamında protokol gereği belirlenen alanlarda eğitim, mesleki ve teknik eğitim, kamu-üniversite-sanayi proje çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, seminerler, konferanslar düzenlenecek.

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