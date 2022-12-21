Kayseri'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan sanığa 6 yıl 15 gün hapis cezası verildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davanın sanığı 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık İ.S, kazada hayatını kaybeden H.B. ve N.K'nin yakınları ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Son savunmasını yapan İ.S, pişman olduğunu, kaza sonrası otomobildekileri kurtarmaya çalıştığını, aracında telefonla konuşmak için elektronik sistem bulunduğunu söyledi.

Müşteki yakınları ise sanıktan şikayetçi oldukları belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları duruşma savcısının sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını içeren mütalaasını kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 6 yıl 15 gün hapis cezasına ve tutukluğunun devamına karar verdi.

- Olay

İ.S. idaresindeki 34 BME 170 plakalı kamyonun, 29 Temmuz'da Kuzey Çevreyolunda 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu araçta yangın çıkmıştı. Kazada, otomobildeki H.B. ve N.K. yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan İ.S. tutuklanmıştı.

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