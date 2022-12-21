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Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı Kayseri'de yapıldı

AA

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı Kayseri'de yapıldı

KAYSERİ (AA) - Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze'nin katılımıyla Kayseri'de gerçekleştirildi.

"Üçlü Görüşme Sonuç Bildirgesi"nin imzalanmasının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Akar'a ve Burchuladze'ye görüşmeden dolayı teşekkür etti.

Hasanov, üç komşu ülke arasında savunma alanındaki işbirliğinin hızla geliştiğini söyledi.

Komşu ülkelerle olan ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını belirten Hasanov, burada yapılan görüşmenin de bunun göstergesi olduğunu dile getirdi.

Halkların arasındaki yakın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesinde üçlü işbirliğinin önemli rolü olduğunu vurgulayan Hasanov, şunları kaydetti:

"Tüm durumlarda, uluslararası hukuk ve ülkelerin toprak bütünlüğüne saygıyla yaklaşmak, ilişkilerin gelişmesinde en önemli adımlardan biridir. Geçen yıllarda olduğu gibi 2022'de de hem ikili hem de üçlü bir dizi önemli faaliyetler icra edildi. Ülkelerimizin silahlı kuvveleri arasında özellikle askeri, askeri eğitim ve askeri tıp alanlarındaki işbirliği devam etmektedir. Silahlı kuvvetlerimiz arasında uzlaşma, savaş hazırlığı seviyesinin yükseltilmesi ve tecrübe paylaşımı için güzel olanaklar oluştu. İcra ettiğimiz faaliyetler ve tatbikatlar, ordularımızın savaş hazırlığının artırılmasında önemli rol oynuyor ve gücümüze güç katıyor. Ortak tatbikatlar, özellikle Eternity, özel birliklerin Kafkas Kartalı tatbikatı ve siber güvenlik konusunda tecrübe paylaşımı hem enerji taşıyıcılarının güvenliği hem de Güney Kafkasya'da istikrarın korunması açısından çok önemlidir."

Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze de düzenlenen toplantıların günden güne daha verimli ve önemli hale geldiğini söyledi.

İlişkilerin günden güne geliştiğini belirten Burchuladze, şunları kaydetti:

"Özellikle bugünkü savunma bakanları toplantısı için Hulusi Akar'a ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'a şükranlarımı sunuyorum. İş ilişkilerimiz bu sene en yüksek seviyedeydi. Üç ülkede icra edilen bütün tatbikatlara tüm askeri personel katılım sağladı. Bu, askerlerimiz arasındaki ilişkilerimizi de güçlendiriyor. Türkiye'nin bölgenin güvenliği için önemi büyük. Türk devletine bölgede bu rolü üstlenmesinden dolayı şükranlarımı sunmak istiyorum. Bugünkü resim daha net gösterdi, Avrupa güvenliğinde bölgemizin önemi çok büyük. Avrupa'nın enerji güvenliği konusunda daha çok katkıda bulunacağız."

Burchuladze, ilişkilerin gün geçtikçe artacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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