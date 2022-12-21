Kayseri'de hırsızlık suçlarından aranan şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde 5 farklı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 5 farklı ikamette hırsızlık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Olayları M.A'nın kiralık araç ile gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, adresi belirlenen şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden M.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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