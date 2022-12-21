Kayseri'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 90 şişe sahte içki, 30 litre etil alkol, 51 sahte bandrol ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki kişinin yılbaşında piyasaya sahte içki süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik ve adres bilgisine ulaştığı iki şüpheliyi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 90 şişe sahte içki, 30 litre etil alkol, 51 sahte bandrol, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 79 malzeme, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.