Dedesinin sıcak su bulduğu ovada topraksız domates yetiştiriyor

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KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, saniyede 50 litre sıcak su çıkarılan arazide kurulan modern topraksız jeotermal serada domates yetiştiriliyor.

Düver Mahallesi'ndeki ovada 30 bin metrekare alanda kurulu sera, Hollanda'daki benzerleri örnek alınarak oluşturuldu. Altıntaş ailesinin tüm fertlerinin iş bölümü yaptığı jeotermal serada, civarda yaşayan 30 kişi de istihdam ediliyor.

AA muhabirine konuşan 64 yaşındaki Hacı Ali Altıntaş, 11 yıl Almanya'da işçi olarak çalıştığını, 1993'te Türkiye'ye dönerek sondaj işine başladığını söyledi.

Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'nin pek çok bölgesinde sondaj çalışması yaptığını belirten Altıntaş, oğlunun ve torununun da bu işle uğraştığını ifade etti.

- "Modern tarımı Almanya'da, Hollanda'da gördüm"

Düver Mahallesi'nde soğuk su kuyusu açarken çamur ısısını fark ettiklerini anlatan Altıntaş, "Vatandaşa soğuk su kuyusu açarken altta çamur ısısını fark ettim, kendimize ruhsat alıp burada deneme yaptık, sıcak suyu bulunca da sera kurduk. Almanya'ya gitmeden zaten biz çiftçiydik ama kara düzen çiftçiydik. Modern tarımı Almanya'da, Hollanda'da gördüm. Biz Almanya'dan para getirmedik, oranın prensibini getirdik, bol çalışmak ve proje üretmek. Yaptığın işi bilerek yapmak." diye konuştu.

Altıntaş'ın torunu seradan sorumlu 24 yaşındaki girişimci Ali Haydar Altıntaş da sondaj işinin dede mesleği olduğunu dile getirdi.

Bölgede 2018 yılında yaptıkları sondaj çalışmasında saniyede 50 litre akan ve sıcaklığı 70 derece olan su bulduklarını ifade eden Altıntaş, topraksız tarım yapmak için sera kurmaya karar verdiklerini söyledi.

- 80 bin fide dikildi

Altıntaş, yaklaşık bir yıl süren çalışmalar sonucu İyi Tarım Sertifikası'na sahip seranın kurulduğunu, 5 Ekim'de 80 bin fide diktiklerini ve domateslerin kızarmaya başladığını anlattı.

Serayı genişleteceklerini belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

"Antalya, Afyon, Aydın, Konya ve Yozgat'taki seraları gezdik. Dedik ki 'en iyisini biz yapalım.' Şu anda bizim seramız tam otomasyonlu. Her şey modern, Hollanda sistemi. Buradaki çatılar, havalandırmalar otomatik, her şey bilgisayar üzerinden yapılıyor. İnsan eli sadece domates toplamaya, yaprak almaya değiyor. Sıcak suyu 580 metre derinlikte bulduk. Hollanda, İsviçre, Makedonya ve Bosna Hersek'e domateslerimizi göndermeyi düşünüyoruz. Domateslerin hepsi birinci sınıf."

- Hollanda'daki seraları enerji krizi olumsuz etkiliyor

Altıntaş, Hollanda'daki seraların pek çoğunun enerji krizinden dolayı kapatıldığına dikkati çekerek, "Seradaki en büyük maliyeti ısıtma oluşturuyor. Bizim burada jeotermal var, kömür veya doğal gaz kullanmıyoruz. Hollanda'da doğal gaz olmadığı için insanlar kömüre döndü. Kömürün maliyeti çok fazla. Maliyetler kurtarmadığı için insanlar artık yazlık üretim yapıyor. Biz kışlık üretimdeyiz." dedi.

İyi şartlarda, güneşin bol olduğu dönemlerde seradan 1500 ton domates almayı beklediklerini dile getiren Altıntaş, "Fideler toprakta değil, Hindistan cevizi kabuğunun preslenmiş halinin içinde ekili. Fidelerimizi buna dikiyoruz. Bir fide ortalama 15-20 metre uzayabiliyor." ifadelerini kullandı.

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