Talas'ta yatırımlara 26 milyon lira kaynak

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KAYSERİ (AA) - Mülkiyeti Talas Belediyesine ait 42 daire ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör'ün başkanlığında ve encümen huzurunda gerçekleştirilen ihaleler açık artırma usulü yapıldı.

Bahçelievler ve Mevlana mahallelerinde bulunan 2+1 ve 3+1 42 dairenin satışa sunulduğu ihalede 16 konut satıldı, dairelerden toplam 26 milyon 610 bin lira gelir elde edildi.

Talas Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Güngör, satışı gerçekleşen taşınmazların Talas'taki yeni hizmet ve yatırımlara kaynak olacağını belirtti.



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